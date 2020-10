De La Soul appelle au vote sur "Remove 45"

Publié le 29 octobre 2020 à 10:41 par Guillaume Schnee

Les vétérans du hip hop signent un nouveau brûlot anti-Trump et invitent Chuck D, Talib Kweli, Styles P, Pharoahe Monch, Mysonne...

A moins d'une semaine d'une élection américaine sous haute tension, le monde du hip hop US exhorte les électeurs à aller voter en masse en multipliant les initiatives citoyennes et les titres militants . Toujours aussi actif, le trio hip - hop new - yorkais, vient de lâcher, Remove 45, un titre collectif coup de poing appelant à remplacer dans les urnes le 45ème président des Etats - Unis . Sur ces beats percutants De La Soul échange dans ses lyrics des extraits de discours de Donald Trump complétés par le flow des invités prestigieux Chuck D de Public Enemy, Talib Kweli, Styles P, Pharoahe Monch ou Mysonne :

"Concernant ce président et son administration, nous devons exercer notre droit de vote et les démettre de leurs fonctions" déclare De La Soul qui comme Chuck D et Eminem soutiennent l'initiative Make History Here et les Election Super Centers, des bureaux de vote installés dans les grands centres sportifs du pays . "À moins d’une semaine avant le jour des élections, nous constatons un nombre record de votes anticipés à travers le pays, et cet effort est une occasion unique d’encourager les électeurs à faire entendre leur voix lors de leur sport préféré" rajoute Chuck D .