Atmosphere avec MF Doom et Aesop Rock sur "Barcade"

Publié le 12 octobre 2021 à 10:26 par Guillaume Schnee

Le duo hip hop de Minneapolis publie l'album "Word?" et nous plonge dans l'univers du video game et de la SF des 90's avec le clip du titre révélant un couplet posthume du regretté MF Doom.

Fer de lance de la scène hip hop underground de Minneapolis depuis l'album Overcast ! sorti en 1997, Atmosphere a décidé d'offrir depuis quatre ans un long - format annuel à ses fans . Après The Day Before Halloween, un album conceptuel et imaginatif mené par des synthés distordus, le rappeur Slug et le producteur Ant reviennent à leur son signature boom - bap sur leur 12ème album Word? gravé avec une myriades d'invités comme Evidence, Sa - Roc, Muja Messiah, Musab, Nino Bless, Nikki Jean, Anwar HighSign, BlackLiq,Haphduzn, Lateef the Truthspeaker . Sur le titre rythme infernal Barcade, accompagné aujourd'hui d'un clip animé de Rob Shaw, les deux artistes invitent le rappeur et producteur new - yorkais Aesop Rock et rendent hommage à MF Doom en utilisant un couplet posthume de leur vieux complice .

Si leurs dernières sorties étaient devenues plus cinématographiques et préoccupées par la condition humaine, WORD? parvient à réintroduire des moments plus légers . L’ouverture de l’album Fleetwood, avec ses caisses claires acérées et sa ligne de basse chaude, et les mélodies de Clocked, rappellent les débuts du duo . Des tracks comme Woes, Strung ou Vanish font la lumière sur les difficultés quotidiennes . Avec Slug et Ant à la direction, l’album se déroule comme une balade à travers une gamme d’expériences et d’émotions . L'album est sorti via leur label Rhymesayers Entertainment et est en écoute intégrale ici :

