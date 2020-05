Archie Shepp secoue le jazz rap avec Raw Poetic & Damu the Fudgemunk

Publié le 14 mai 2020 à 10:57 par Ghislain Chantepie

Le saxophoniste offre ses fulgurances au nouvel album des deux rappeurs américains et dévoile un extrait de groove printanier.

Le nom de baptême de leur prochain disque ne doit rien au hasard . Réunissant Archie Shepp, Raw Poetic et Damu the Fudgemunk, Ocean Bridges est en effet un album collaboratif autant qu’une affaire de familles . Celles, musicales bien sûr, du jazz et du hip hop dont les trois musiciens sont, de longue date, mutuellement friands . Celle aussi, plus prosaïquement, d’une véritable lignée puisque le rappeur Jason Moore alias Raw Poetic est tout simplement le neveu du grand saxophoniste américain .

Aux côtés du producteur de DC Earl Davis aka Damu the Fudgemunk, plusieurs générations se croisent ainsi sur ce projet enregistré en studio avec force improvisation et de nombreux autres musiciens . Une liberté qui se dégage des premiers extraits dévoilés de ce beau projet et notamment de ce Tulips mis en ligne cette semaine . Mariant le flow velouté de Raw Poetic aux cuivres toujours verts de son oncle octogénaire, ce nouveau morceau tisse sur près de six minutes ses filaments de groove printanier, étirant encore et encore le pont naturel qui lie le rap et le jazz .