Hamburg Spinners réveille le groove allemand sur "Skorpion im Stiefel"

Publié le 9 décembre 2020 à 12:47 par Guillaume Schnee

Le quatuor hambourgeois sort son premier album, véritable sommet de mod-jazz, soul et Rhythm and blues contemporains en écoute ici.

Acteurs incontournables de la scène groove de Hambourg, l'organiste Carsten Meyer, le guitariste Dennis Rux, David Nesselhauf et le batteur Lucas Kochbeck ont eu l'heureuse idée de se réunir sur le projet Hamburg Spinners. Les quatre joyeux virtuoses ont alors développé sur scène leur cocktail irrésistible et classieux mêlant à l'envi les compositions soul et le mod - jazz improvisé comme l'énergie du rhythm and blues et du funk . Enregistré en mai dernier dans les conditions live, leur premier long - format, Skorpion im Stiefel, s'écoute comme une bande originale rêvée de la galaxie groove .

Avec ses airs soul, l'orgue Hammond B - 3 cinétique de Carsten Meyer nous plonge dans les meilleures heures de Booker T . and the M . G . 's et semble flotter sur les neuf titres de l'album . Une oeuvre intemporelle sublimée par des riffs de guitare captivants, des lignes de basse funky et des breaks incendiaires . L'album Skorpion im Stiefel est sorti en digital le 4 décembre, le LP est attendu le 22 janvier via Legere Recordings .