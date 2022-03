"When Do We Get Pay", le trésor gospel-soul de The Staples Jr. Singers

Publié le 3 mars 2022 à 16:32 par Guillaume Schnee

Le label Luaka Bop réédite l'unique album de la jeune formation familiale du Mississippi, un pur bijou oublié de gospel aux accents soul gravé en 1975.

Dans les années 70, certains états du sud des États-Unis n'avaient toujours que faire de la fin de la ségrégation officielle. Une dure réalité quotidienne que bon nombre d'artistes vont partager dans un gospel sans référence directe à Dieu, inspiré par le groove soul-funk profane et ses grandes figures comme The Staple Singers. Après sa compilation Time For Peace Is Now, réunissant des pépites oubliées de cette scène gospel-soul indépendante du sud, le label de David Byrne nous permet de découvrir When Do We Get Pay, un album devenu introuvable du jeune groupe familial Staples Jr. Singers sorti en 1975.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Comme une multitude de groupes de gospel à l'époque, The Staples Jr. Singers était un groupe familial : Annie Brown Caldwell avait 11 ans, A.R.C. Brown avait 12 ans et Edward Brown n'avait que 13 ans en 1971 lorsqu'ils ont commencé à jouer dans des concours à l'école, dans des églises locales et dans les cours des maisons près de leur ville natale d'Aberdeen, dans le Mississippi.

Quittant les rives de la rivière Tombigbee pour voyager en fourgonnette à travers le Delta et la Bible Belt et diffuser leurs messages sociaux subtils, le groupe d'adolescents vit son destin bouleversé lorsqu'un chanteur de gospel itinérant, Joe Orr, les présenta à un homme qui dirigeait un studio d'enregistrement maintenant disparu à Tupelo, il se faisait appeler Big John. À cette époque, Ronnel Brown (1964-2011), âgé de 10 ans, avait rejoint le groupe, il était enfin assez grand pour tenir la basse tout seul. La formation de chanteurs qui s'était nommée d'après leurs idoles, les Staple Singers, sorti en 1975 son unique album When Do We Get Pay. Un disque de Stone cold soul du Sud profond qu'ils vendaient eux-mêmes, parfois après leurs concerts, d'autres fois directement depuis la maison de leur enfance.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Quarante ans, trois générations et d'innombrables performances plus tard, les membres originaux des Staples Jr. Singers sont toujours sur le circuit, se produisant presque tous les week-ends avec leurs familles. Les Staples Jr. Singers ont changé leur nom pour les Brown Singers à la fin des années 70 et Annie Brown Caldwell a formé sa propre dynastie de gospel, les Caldwell Singers, avec son mari et ses filles.