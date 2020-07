“Ghazal”, la flamme sensuelle d’Alsarah et Captain Planet

Publié le 24 juillet 2020 à 10:59 par Ghislain Chantepie

Le producteur globe-trotteur dévoile un nouveau clip cathodique où brille la chanteuse nubienne.

De longue date, Brooklyn a offert à la musique populaire quelques - unes de ses plus grandes icônes . Dans ce vivier bouillonnant d’où ont surgi Lou Reed, Jay - Z, ou encore une bonne partie de la scène indie du début du siècle, une autre petite famille travaille depuis des années à faire de ce quartier new - yorkais l’épicentre d’un groove tropical et sans frontière . Producteurs, musiciens, chanteuses ou djs, ils sont ainsi quelques esprits libres à jeter des ponts depuis Brooklyn vers les traditions musicales du monde entier pour les mêler aux rythmes d’aujourd’hui .

A l’instar de Nickodemus et de son label Wonderwheel, Charlie B . Wilder a lui aussi forgé sa propre sono mondiale dans le creuset du djing et de la production de remixes . Passé ( comme d’autres) par l’excellente radio universitaire new - yorkaise WNYU, ce digger né a enfilé son blaze de Captain Planet il y a une quinzaine d’années pour partager ses productions garnies de rap US, d’afrobeat, de house ou de baile funk, jusqu’à publier il y a trois ans un joli disque à quatre mains avec son comparse Chico Mann .

De retour cet été avec un nouvel album intitulé opportunément No Visa¸ Wilder a invité sur ce disque quelques belles voix métissées parmi lesquelles la touche - à - tout Shungudzo ou encore l’étoile nubienne Alsarah . Née à Kharthoum il y a 38 ans, installée elle aussi depuis des années à Brooklyn, cette ethnomusicologue de formation s’est révélée en mixant l’héritage est - africain et la pop moderne dans un premier disque brillant . Avec son groupe The Nubatones, Alsarah dévoilait il y a quatre ans une fusion formidable des rythmes et du temps, tout autant qu'elle y narrait des histoires de vies, de diaspora, d’êtres humains piégés par les guerres et les migrations forcées .

A la croisée d’une love - song poétique et d’un folk nubien vitaminé, Ghazal est ainsi l’un des plus beaux extraits du nouvel album de Captain Planet . La voix d’Alsarah s’y fait, là encore, envoûtante tandis que les arrangements enivrants du producteur emportent la tradition dans une fugue intemporelle . Signé par la réalisatrice Maryam Shines, le clip du morceau dévoilé aujourd’hui s’empare de cette dimension chronologique en saisissant le regard de la chanteuse dans une nuée cathodique et rétro - futuriste . Hypnotisant .

"No Visa", le nouvel album de Captain Planet est sorti le 30 juin dernier via Bastard Jazz et s'écoute en intégralité à cette adresse .