The Diasonics, la funk aiguisée venue de Russie

Le groupe originaire de Moscou dévoile le titre psyché-funk cinématique « Gurami » en prévision d'un premier album prévu pour fin janvier.

Quand on pense à la troisième Rome, on n'y associe pas directement la funk. Et pourtant, les cinq russes de The Diasonics en sont de fervents défenseurs en y mêlant des influences diverses. Seulement deux ans après leur formation, et quelques vinyles parus sur d'obscurs labels comme Mocambo Records et Funk Night records, le groupe fait déjà l'objet d'un véritable culte chez les diggers du monde entier.

Dorénavant signé sur le label milanais Records Kicks (The Liberators, Third Coast Kings...), le groupe peut enfin sortir de sa confidentialité. Le single Gurami offre un hors-d'oeuvre plus qu'honorable à un premier album qui sortira le 28 janvier. Le titre instrumental trempe son style soul-funk dans un bouillon psychédélique, non s'en rappeler la musique des Texans de Khruangbin.

Avec un premier album totalement instrumental, la musique créée par Anton Moskvin (batterie), Maxim Brusov (basse), Anton Katyrin (percussions), Daniil Lutsenko (guitare) et Kamil Gzizov (clavier) pourrait être une simple relecture des grandes heures de la funk seventies, mais le groupe y incorpore de subtiles influences. On croise ainsi le long de ces douze titres, le hip-hop chill et mélancolique du sorcier-producteur Madlib ou encore celui brumeux de Dj Shadow. Avec Origins of Forms, The Diasonics se hisse parmi les meilleures formations funk du moment, désireuse de repousser les limites du genre.

The Diasonics – Origin Of Forms (Record Kicks) sortira le 28 janvier 2022.