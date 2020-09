Gloire au funk avec Bootsy Collins

Publié le 18 septembre 2020 à 08:04 par Ghislain Chantepie

La rock star du groove annonce un nouvel album et dévoile une première bombe P-Funk avec George Benson.

L’automne sera chaud . Et en tout cas, jusqu’au 23 octobre prochain, date de sortie annoncée de The Power of the One, le nouvel album de William Earl « Bootsy » Collins . Le bassiste de l’espace entamera quelques jours plus tard la 70e année d’une vie toute entière consacrée à faire avancer son genre musical . D’abord aux côtés de James Brown et de George Clinton, puis à partir de 1976 en menant son électrique Bootsy's Rubber Band dans toutes les variations du P - Funk .

Plus rien à prouver donc, Bootsy Collins ? Son retour en 2017 avec World Wide Funk avait pris de facto les allures d’un Hall of Fame avec Chuck - D ( Public Enemy ) , Snoop Dogg ( son propre neveu ) mais aussi des anciens avec John "Jabo" Starks ( ancien batteur de James Brown ) crédités au générique . Aujourd’hui, la rock star du groove récidive en dévoilant un premier extrait de son nouveau disque où s’invite à la guitare la légende George Benson . Une nouvelle cartouche millimétrée qui n’a certes rien de révolutionnaire, mais dont la chaleur et la rythmique impeccable forment un hommage glorieux à la musique et à la sueur .