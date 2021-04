"Foreglow", dans l'imaginaire groove du beatmaker Degiheugi

Publié le 12 avril 2021 à 15:27 par Guillaume Schnee

Le producteur français sort son huitième album, un sommet d'abstract hip-hop voyageur sur lequel il invite une myriade d'artistes comme Hugo Kant, ASM, Andrre ou Chill Bump.

Après avoir officié en tant que DJ dans le monde du hip hop, Degiheugi ( D . J . E . J ) a mis son art du sample et de la mélodie au service d'une aventure sonore exaltante commencée en 2005 avec l'album Aquilon. A l'instar de Wax Taylor ou de Guts, le producteur malouin façonne depuis des productions toujours plus ambitieuses guidées par un imaginaire sans limite et son rêve d'un groove universel porté par ses beats hip hop où l'énergie pure se mêle au spleen .

Son huitième album Foreglow s'annonce plus festif et sensuel et s'écoute comme un voyage salvateur en ces temps de repli avec ses territoires sonores changeants au gré de ses inspirations . Une œuvre rêveuse et intemporelle sur laquelle l'alchimiste du son invoque les fantômes de la samba brésilienne, de l'afrobeat nigériane, de la chanson française, d'un crooner des 50's, du jazz, du hip hop et de la soul old school, des musiques de l'Est ou des bandes originales des sixties .

Pour ce road - trip d'abstract hip - hop savamment orchestré, Degiheugi a fait appel à MR GIB pour le mixage et BLANKA de The Workaholics pour le mastering . Pour enrichir le patchwork d'influences et d'atmosphères de ce Foreglow, il s'est entouré d'une multitude d'artistes comme le producteur et multi - instrumentiste marseillais Hugo Kant, le MC montréalais Andrre, le beatmaker Zackarose, le MC Miscellaneous & ASM ( A State of Mind ) , le saxophoniste Johann Guihard, le duo Tourangeaux Chill Bump, Ceschi, Astronautalis . . .