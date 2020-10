« Footsteps », les mirages sensuels de Gitkin

Publié le 8 octobre 2020 à 16:37 par Ghislain Chantepie

Le globe-trotteur Brian Jay revient avec un second album de folk sans frontière et un nouveau clip à découvrir en avant-première.

Il est l’un des membres les plus recherchés de cette petite famille qui travaille à faire de Brooklyn l’épicentre d’un groove véritablement universel . Parrainé comme d’autres par son ami le producteur multi - casquettes Nickodemus, Brian Jay est partie prenante de ces esprits libres qui jettent des ponts depuis Big Apple vers les traditions musicales du monde entier pour les mêler aux rythmes d’aujourd’hui .

Après s’être illustré des années durant en chef de troupe des Pimps of Joytime et de leur fusion soul renversante, le New - Yorkais a pris la tangente il y a deux ans avec un projet solo mystérieusement baptisé Gitkin (disparu en turc ) . En guise d’échappée solitaire, ce musicien multi - facettes s’est en fait plongé dans les instrumentations les plus diverses, mêlant des ambiances ensorcelantes à des traditions musicales allant du Mexique à l’Indonésie .

Ce nomadisme revendiqué, on le ressent de nouveau puissamment sur Safe Passage, son second long - format publié lui aussi sur l’excellent label Wonderwheel Recordings de Nickodemus . Une virée entre folk, blues et groove au milieu de grands espaces, puisant dans le psychédélisme byzantin jusqu’aux mirages crépusculaires des déserts californiens .

Dans ce périple planant où sa guitare touareg lorgne jusqu’à la chicha péruvienne, Gitkin ouvre parfois le micro à des voix complices qui subliment alors ses compositions . C’est ainsi le cas de ce Footsteps, l’un des extraits les plus enivrants de son nouvel album et dont le clip se découvre ici - même . A cheval entre le western et l’Orient, cette ballade à six cordes prend la forme d’un mirage sensuel grâce à la chanteuse Carol C, une figure du crew Wonderwheel aux faux - airs d’Amy Winehouse et qui avait déjà offert ses lettres de volupté au classique Cleopatra in New York . Bon voyage .

'Safe Passage', le nouvel album de Gitkin, s'écoute en intégralité via cette adresse Bandcamp .