Fixi & Nicolas Giraud célèbrent Tony Allen sur "Tempo Tempo!"

L'accordéoniste et le trompettiste rendent hommage à leur ami, le maître rythmicien nigérian, et invitent à la fête des artistes comme Maïa Barouh, Djeuhdjoah, Ayo Nefretiti ou Fatai Rolling Dollar.

Toujours en quête de nouvelles aventures autant humaines qu'artistiques, Tony Allen aimait transmettre sa science unique du rythme aux jeunes générations quelque soit la couleur musicale . Avant sa mort le 30 avril 2020, le créateur du rythme afrobeat avait ainsi partagé ses pulsations avec la crème des musiciens et MC de la scène hip hop contemporaine sur l'album There Is No End, sorti en avril dernier . Installé en France, le batteur nigérian était vite devenu une figure tutélaire pour une myriade de jeunes artistes comme Fixi et Nicolas Giraud qui lui rendent aujourd'hui hommage avec l'album Tempo Tempo ! - A Tony Allen Celebration attendu le 25 juin sur le label La Familia .

Tempo Tempo ! était un des conseils de Tony Allen donnés avec bienveillance aux musiciens, les invitant à le suivre dans ses créations rythmiques . François - Xavier Bossard alias Fixi et Nicolas Giraud ont côtoyé très tôt dans leur carrière le batteur devenu un ami . L'accordéoniste, pianiste et arrangeur du groupe Java, s'est ensuite illustré avec le Jamaïcain Winston McAnuff ou aux côtés d'Arthur H, Grace Jones ou encore Keziah Jones . Le trompettiste qui a accompagné Claude Nougaro, Manu Dibango ou Roberto Alagna, est entré en 1995 dans le groupe du batteur et a enregistré six albums avec le maître .

Les musiciens français devaient enregistrer un album avec leur complice nigérian . Ce sera finalement une célébration aux orchestrations festives de l'immense héritage de Tony Allen sur lequel Fixi & Nicolas Giraud ont invité leur famille musicale; le petit - fls de Tony Allen, Tunji, la chanteuse et fûtiste Maïa Barouh, DjeuhDjoah moitié du duo DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson, la prêtresse Yoruba Ayo Nefretiti ou le chanteur de Lagos Fatai Rolling Dollar .

"Tempo Tempo! - A Tony Allen Celebration" / La Familia