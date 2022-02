Exclu : "Punika", la soul-pop voluptueuse de Delv!s

Publié le 24 février 2022 à 11:59 par Catherine Carette

En exclu, découvrons un titre groovy de "Blablablue", le premier album du jeune Jamiroquai flamand, attendu le 25 février.

Dans les pas des légendes de la soul et amoureux de Nina Simone, Billie Holiday, Ella Fitzgerald ou encore James Brown, Delv!s vole au-dessus des clichés de genres avec l'album de Blablablue produit par son ami et collaborateur de longue date Boris Van Overschee. Funk, soul, blues, rock, électro, boucles hypnotiques, sons captés dans la nature, riffs de guitare des seventies se mêlent à la voix addictive de Delv!s, En avant-première, voici le titre Punika, " un mot que j’ai inventé, explique le chanteur, pour évoquer ce genre de nuit où tu sors, tu fais la fête et tu danses jusqu’à ce que tout ce qui te plombe s’évapore. Jusqu’au lendemain bien sûr, où tu te réveilles tout étonné d’avoir retrouvé ton chemin pour rentrer chez toi" :

Après une enfance nourrie de soul et de gospel, Niels Delvaux, aka Delv!s a monté un groupe de grunge avec ses copains de classe. Puis il s’est formé au jazz et aux musiques électroniques. Adoubé par la chanteuse belge Selah Sue après le succès du titre Blend qu’il chantait en 2011 avec le groupe électro Up High Collective, l’auteur, compositeur et interprète se fait connaître avec son premier EP No Ending porté par le hit disco-funk Come my way puis le single Brother tout aussi efficace, qui évoque une amitié brisée à cause de la notoriété. Il y a quelques mois, il marquait les esprits avec l’EP, Walk Alone Tracks.

Discret et réservé, l’artiste, vit toujours à la campagne dans la petite ville qui l’a vu grandir. Ayant un peu de mal à s’habituer à tout ce qu’implique la célébrité, il se fait représenter dans ses clips par une petite marionnette à son effigie (crée par sa mère et sa petite amie) qui assure parfaitement sa promotion.

Blablablue sort le 25 février sur le label Because Music

