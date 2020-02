"My Life At 45" le groove guérisseur de Dr Rubberfunk

Publié le 12 février 2020 à 14:31 par Guillaume Schnee

Le producteur et instrumentiste anglais signe un nouveau sommet de groove torride et intemporel sur lequel il invite Izo FitzRoy, John Turrell, Stephanie Whitelock et Ben Castle.

Collectionneur et multi - instrumentiste phare de la scène funk britannique, Simon Ward a commencé le Djing sous son avatar Dr Rubberfunk en 1992, libérant peu à peu quelques pépites groove comme le single Harry The Guitar ou quelques remixes furieux de Stereo MC's ou Shirley Bassey . Producteur accompli, l'artiste a sorti deux albums en indépendant avant de rejoindre Jalapeno Records, label hautement funky abritant Kraak & Smaak, Smoove & Turrell, The Allergies ou la chanteuse gospel londonienne Izo FitzRoy dont il est devenu l'architecte du son sur l'album Skyline. Dix ans après Hot Stone, Dr Rubberfunk revient le 14 février avec My Life at 45. Un sommet groove à écouter ici en avant - première :

Comme un écho intemporel à son deuxième long - format My Life at 33, ce quatrième album nous propulse dans un maelstrom groove festif . En véritable esthète du son, Dr Rubberfunk alterne ambiances old - scool et productions contemporaines innovantes qui ont fait sa réputation dans les clubs de la planète .

My Life at 45 est un remède salvateur au temps qui passe et à toute morosité . Un bain de jouvence funk où le blues furieux côtoie les ballades sunshines, les ambiances cinématographiques, l'acid - jazz down - tempo, les virées soul - jazz 60's à l'âme breakbeat ou le disco psyché . Entre les plages instrumentales, le DJ invite plusieurs complices du label comme le soulman de Newcastle John Turrell, le saxophoniste et clarinettiste jazz Ben Castle et la soul sister Stephanie Whitelock . La chanteuse et pianiste Izo FitzRoy est elle aussi de la fête sur deux titres avant de sortir son deuxième album How The Mighty Fall en mars .

