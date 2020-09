Exclu mix : "Wamono A to Z" par DJ Chintam

Publié le 18 septembre 2020 à 15:58 par Ghislain Chantepie

Le DJ tokyoïte vous offre un mix exclusif et les secrets de fabrications de sa nouvelle compilation dédiée à la crème du rare groove japonais.

C’est une page oubliée de l’histoire musicale nippone qui reprend depuis quelques temps la lumière . Celle de l’inclassable Wamono, ce mouvement musical populaire et multi - genres qui a pris son essor dans l’archipel dès les années 60 et qui fait ces dernières années le miel des diggers du monde entier . Cette redécouverte par les Japonais eux - mêmes de tout un pan de leurs productions domestiques est d’abord née d’un phénomène long et sinueux qui a instillé une vraie culture de collectionneur de disques dans l’archipel . Mais elle est, aussi, le fruit d’une poignée de passionnés qui ont patiemment œuvré à offrir des rééditions de qualité, dénichant encore et encore les pépites oubliées de formations disparues depuis des années .

Parmi ceux - là, les émérites DJ Yoshizawa Dynamite et Chintam se sont spécialisés dès le début de ce siècle dans les productions funk, soul, jazz et disco . Après avoir édité ensemble un guide impressionnant en forme d’introduction au rare groove japonais, les deux comparses viennent de lancer une série de compilations dont le premier volet – uniquement disponible en vinyle – est dédié au jazz - funk japonais des années 70 .

Quelle définition pouvez - vous donner du Wamono, cette musique populaire au cœur de votre nouvelle série de compilations ?

Le Wamono est né au Japon et recouvre des chansons jouées et chantées par les Japonais eux - mêmes . Cela peut - être des compositions originales ou des reprises de morceaux japonais, américains, d’Europe ou bien d‘autres pays inspirés par le Rare Groove, le Jazz - Funk, la Soul et le Disco Made In Japon .

Le premier volet de ces compilations explore la décennie des années 70, comment est né l’élan des premières productions jazz - funk et groove dans le Japon de cette époque ?

Vers les années 1950 - 1960, après la seconde guerre mondiale, de nombreux morceaux comportant des éléments de jazz avaient été produits dans la musique populaire japonaise . Les jazzmen japonais jouaient alors de la musique populaire en tant qu’interprètes, et je suppose qu'ils admiraient beaucoup la musique occidentale et américaine .

Comment expliquez - vous l’engouement actuel des diggers et des collectionneurs pour ces productions ?

DJ Chintam : Il y a toujours eu de très bons musiciens au Japon, que ce soit dans les années 60, 70 ou 80 . La scène actuelle est également très prolifique . Je pense que l’originalité de leurs interprétations, qui mêlent à la fois la culture japonaise et cette influence des différentes musiques « groove » des différentes époques citées, font que les « diggers » et collectionneurs sont à l'affût de tout ce qui peut sortir .

DJ Yoshizawa Dynamite : La croissance d'Internet a également fait connaître le "rare groove japonais" dans le monde entier, au - delà des barrières linguistiques . Je pense que tous ces collectionneurs comprennent la qualité des morceaux et je suis vraiment très heureux que le "Japanese groove" se soit répandu .

Pouvez - vous présenter en détail les artistes présents sur cette compilation ?

1 . Toshiko Yonekawa : Elle était un maître de l'instrument traditionnel japonais, le Koto, et un trésor national vivant .

2 . Takeo Yamashita : Compositeur et arrangeur, il a créé la musique de nombreux programmes de télévision et dessins animés .

3 . Tadaaki Misago & Tokyo Cuban Boys : Ils étaient représentatifs du big band latin au Japon et ont introduit la musique latine au Japon .

4 . Chikara Ueda & The Power Station : Compositeur/arrangeur et pianiste, il était un musicien de studio qui a sorti plusieurs albums à la fin des années 1970 et dans les années 1980, en mettant l'accent sur la fusion .

5 . Chumei Watanabe : C'est un compositeur et arrangeur qui a créé une très grande quantité de musique pour l'animation et d'autres genres .

6 . Kifu Mitsuhashi : Il est toujours actif en tant que joueur de Shakuhachi traditionnel .

7 . Monica Lassen & The Sounds : Le disque est connu comme une musique érotique mondo, mais il semble être un "artiste masqué" . On suppose que l'identité de l'artiste est Masami Kawahara & Exotic Sounds .

8 . Norio Maeda, Jiro Inagaki & All Stars : Un pianiste de jazz et saxophoniste qui a été réévalué par des DJ . Ils ont été les pionniers du jazz rock au Japon .

9 . Akira Ishikawa & Count Buffalo & Jazz Rock Band : C'est un musicien de studio et un batteur qui est populaire auprès des DJs de Rare Groove . Il a également participé à une émission de télévision pour enfants .

10 . Masahiko Sato,Jiro Inagaki & Big Soul Media : Masahiko Sato est un compositeur/arrangeur et un pianiste de jazz qui a également sorti un album solo .

"WAMONO A to Z Vol . I - Japanese Jazz Funk & Rare Groove 1968 - 1980" est édité en France par le label 180g et disponible uniquement en vinyle à cette adresse .

