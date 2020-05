Exclu mix : Guts vous offre la crème de sa série Beach Diggin’

Publié le 5 mai 2020 à 17:30 par Ghislain Chantepie

Le beatmaker français repasse derrière les platines pour concocter avec son complice Al Quetz un best-of de ses compilations de groove sablé.

Qu’elle paraît loin aujourd’hui, cette moitié de décennie où chaque été semblait ponctué par la sortie d’un nouvel épisode de la série Beach Diggin’ . Chaque année durant cinq ans, le touche - à - tout Guts a ainsi sonné le retour de la saison chaude par la sortie d’une compilation réunissant des pépites jazz, reggae, soul ou disco glanées par le producteur et son comparse l'illustrateur Mambo sur les cinq continents . Une quête tropicale qui s’est achevée en 2017 pour ces diggers invétérés avec la sortie d’un ultime volet sur le label Heavenly Sweetness, conclusion finale à cette cartographie impressionnante de groove sablé .

Alors, à l’heure où les plages sont aujourd’hui désertées dans le monde entier, Guts a proposé à son complice beatmaker Al Quetz ( La Fine Equipe, Onra ) de lui proposer une sélection ( forcément subjective ) du meilleur de cette précieuse collection . En résulte une heure mixée par Guts d’explorations et de redécouvertes hédonistes car, faut - il le rappeler, les Beach Diggin' ne se découvrent jamais mieux qu’avec du temps devant soi ( ça tombe donc plutôt bien ) .

Et si l’ensemble des épisodes de la série sont certes représentés ici, on note bel et bien le penchant d’Al Quetz pour son premier volet avec 7 titres sur les 16 qui composent ce nouveau mix . Parmi ceux - là, mention spéciale au discoïde Usisilike de la Congolaise Abeti Masikini ou à l’irrésistible Agora Ou Nunca Mais de la géniale multi - instrumentiste brésilienne Ana Mazzotti .

Une sélection qui s’ouvre également dans l’érotisme de la sérénade Fou de Toi de Bajy & Electrical Haitian Orchestra avant de réaliser un crochet par l’instrumental Breezin du guitariste de Kingston Boris Gardine, introduction somptueuse du quatrième volet des Beach Diggin’ . On s’évade même jusqu'en Malaisie avec l’ondoyant Sayangilah daku kasih, avant de conclure avec les pointures franco - caribéennes Synchro Rhythmic Eclectic Language et leur Pasto de 1976 . Merci ( encore ) Guts .

Tracklist :

01 Bajy & Electrical Haitian Orchestra - Fou De Toi

02 Abeti – Usisilike

03 Boris Gardiner – Breezin

04 Marsha Wilson - Love Is Gonna Get You

05 Cassiano – Onda

06 Ian Langley Group - Amazon Trail

07 Clive Bradley & The Bradley Band - Party On The Block

08 Stanley Cowell Travelin´ Man

09 Talya Ferro - Cuando Calienta El Sol

10 Kenny Cox - Clap Clap ! The Joyful Noise

11 Ana Mazzotti - Agora Ou Nunca Mais

12 Fabiano Orchestra - Rastaman Rock

13 Koko Ateba - Si T'es Mal Dans Ta Peau

14 Synchro Rhythmic Eclectic Language

15 Claude Genteuil - Dreams Of Love

16 Gatot Soedarto - Sayangilah Daku Kasih