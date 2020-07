Exclu mix : Blundetto

Publié le 24 juillet 2020 à 13:38 par FIP.fr

Le producteur et DJ hexagonal fête la sortie de son nouvel album en vous offrant un mix exclusif à savourer dès maintenant...

Dix ans après son premier album Bad Bad things, le musicien et producteur Max Guiguet alias Blundetto vient de publier son nouvel album Good Good Things sur le label Heavenly Sweetness . Le mélodiste voyageur a puisé dans son imaginaire luxuriant pour composer une œuvre élégante et sophistiquée au service des émotions . L'artiste nous invite ici au Brésil, en Jamaïque, en Afrique ou en Amérique Latine en compagnie de ses complices Hindi Zahra, General Electric, Chico Mann et Biga Ranx, Crime Apple et Leonardo Marques . Pour fêter avec vous cette nouvelle aventure, Blundetto vous offre un mix exclusif diffusé jeudi 23 juillet sur notre radio FIP Groove :

Tracklist :

LEONARDO MARQUES - The Girl From Bainema

ELIZETH CARDOSO - Manha De Carnaval

FRANCESCO DE MASI - The Plain of New Mexico

EL MICHELS AFFAIR - Adult Themes - 1

CHICO BUARQUE - Valsinha

JOE BAER MAGNANT GROUP - Tezeta ( Nostalgia )

HUGH MASEKELA - Yei Baa Gbe Wolo

DEVANDRA BANHART - Mi Negrita

NATIVE - King Solomon's Mine

ALI FARKA TOURE / TOUMANI DIABATE - Doudou

HARRY BELAFONTE - Jamaica Farewell

NATIVE - Great God Over Zion

CHRONIXX - Dela Move

ERNEST RANGLIN - Oh My

KING CRIMSON - I Talk To The Wind

FLEETWOOD MAC - Albatross

MARC RIBOT - Aurora En Pekin BLUNDETTO - Paseo