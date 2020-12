Exclu : "Do You Know", l'évasion funk de Lee Fields

Publié le 2 décembre 2020 à 14:29 par Guillaume Schnee

Un titre au groove ensorcelant extrait de "Big Crown Vaults vol 1" réunissant douze inédits du grand soulman.

Le label de Brooklyn Big Crown a eu l'excellente idée d'exhumer une série de joyaux inédits de son catalogue dans une collection intitulée Big Crown Vaults, et c'est avec le soulman Lee Fields et son groupe The Expressions que l'aventure débute . Entre titres instrumentaux et sommets de groove chanté, Big Crown Vaults vol 1 rassemble ainsi une sélection de douze pépites enregistrées pendant les sessions des deux derniers albums de Little JB, Special Night et It Rains Love. Après le morceaux country soul Regenerate et la reprise de Little Carl Carlton, Two Timer, FIP dévoile en avant - première le titre Do You Know. Une excursion funk torride rythmée par des percussions extatiques sur lequel le chanteur expose certains de nos problèmes de société .

Voix rauque et chaude qui vous remue l'âme, costumes étincelants, Lee Fields est un survivant de l’âge d’or de la soul . Redécouvert sur la tard comme les regrettés Sharon Jones et Charles Bradley, le chanteur, originaire de Caroline du Nord, a pourtant 50 ans de carrière derrière lui avec une première sortie en 1969, des dizaines de disques et singles sur treize labels différents . Surnommé "Little JB", dans les années 70, en référence à James Brown, l'artiste a retrouvé le chemin des studios au début des années 2000 avec son groupe The Expressions survolant largement un revival soul parfois bien terne .

Tracklisting de "Big Crown Vaults Vol . 1" qui sort le 4 décembre 2020 :

1 . Two Timer

2 . Regenerate

3 . Do You Know ?

4 . Time

5 . Thinking About You

6 . Don’t Give Up

7 . Out To Get You

8 . Two Timer ( Instrumental )

9 . Regenerate ( Instrumental )

10 . Do You Know ? ( Instrumental )

11 . Thinking About You ( Instrumental )

12 . Don’t Give Up ( Instrumental )