The Excitements revient avec "We Carry a New World in our Hearts"

Publié le 3 août 2021 à 09:39 par Guillaume Schnee

Le combo barcelonais ravive son cocktail rhythm’n’soul avec la chanteuse Kissia San et dévoile un premier titre irrésistible de son quatrième album "Keepin on".

Faire revivre l'énergie brute de l'âge d'or du Rhythm & Blues et l'inscrire dans le XXIème siècle, tel semble être la mission du sextet The Excitement. Né début 2010 dans les clubs de la capitale catalane, le groupe s'est formé autour de la chanteuse Koko - Jean Davis, d'Adria Gual ( guitare rythmique ) et de Daniel Segura ( basse ) avant de s'imposer sur la scène groove européenne à coup de shows détonants .

Après Sometimes Too Much Ain't Enough en 2013 et Breaking The Rule en 2016, la formation a profité d'une longue pause pour se réinventer et élargir son spectre muscial en invitant la chanteuse française née au Somaliland, Kissia San, mais aussi James Graham, membre du groupe britannique Hannah Williams and the Affirmations et Neil Sugarman's, responsable de la production de la House of Soul Daptone Records qui rejoint le fidèle producteur Marc Tena .

Aussi à l'aise dans un registre blues, soul, jazz ou Rhythm & Blues, Kissia San irradie sur les arrangements classieux de We Carry a New World in our Hearts, illustré par une vidéo de la réalisatrice Marta Busquets . Ecrit par Adrià Gual et contenant des phrases de Buenaventura Durruti, Salvador Seguí « El Noi del Sucre » et Valeriano Orobón, le titre est dédié au mouvement anarchiste catalan d'avant - guerre et à tous ceux qui se battent pour un monde plus juste et meilleur . Un groove militant et fiévreux en forme de prélude haletant à la sortie cet automne du quatrième album de la formation, Keepin on.