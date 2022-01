Entre fun et cumbia, les bonnes vibes de Los Bitchos

Publié le 13 janvier 2022 à 14:23 par Ghislain Chantepie

Les quatre Londoniennes préparent la sortie de leur premier album en dévoilant "Pista (Fresh Start)", une nouvelle liesse de groove planant.

Le grand jour approche pour Los Bitchos. Depuis ses débuts en trio autour de trois Londoniennes d’adoption, les Uruguayennes Agustina Ruiz et Carolina Faruolo ainsi que l’Australienne Serra Petale, ce gang de filles et de cool a fignolé sur scène sa formule d’un groove strictement instrumental aux confins du surf rock et d’influences sud-américaines évidentes, cumbia en tête. Des parfums sonores distillés avec succès par d’autres formations ces dernières années et qui forment autant d’influences revendiquées par le groupe, tels que le trio texan Khruangbin et son cocktail savamment dosé de mirages psychédéliques.

Devenues quintette avec l’arrivée de Josefine Jonsson (basse) et Nic Crawshaw (batterie), les Los Bitchos ne sont finalement aujourd’hui plus que quatre après le départ récent de la guitariste Carolina Faruolo. Une formation stabilisée à l’heure de la sortie de son premier album studio dans quelques semaines, et dont le titre Let The Festivities Begin! pourrait apparaitre comme un sommet d’ironie à l’heure des courbes vertigineuses de la pandémie.

Que la fête attende ou pas, les Los Bitchos entendent en tous cas transformer sur disque l’essai de leurs années de concerts passées à ouvrir pour Mac DeMarco ou Ty Seagall (et régulièrement arrosés de bonnes rasades de tequila comme aux Trans Musicales), et alors qu’on les apercevait encore il y a quelques mois au détour d’une face B mise en ligne par le sextet turco-néerlandais Altin Gün.

Après Good To Go! sorti le mois suivant, c’est donc ce Pista (Fresh Start) qui achève une trilogie de clips aussi fun que loufoques imaginée par le groupe pour teaser la sortie prochaine de son album. Un morceau de groove planant et qui forme en réalité une relecture davantage cumbia (et un peu moins rock) de l'original Pista (Great Start) auquel leur ex-guitariste offrait à l’époque toute son énergie. Good vibes.