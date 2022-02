Les pépites secrètes de Klinkhamer Records

Publié le 25 février 2022 à 15:50 par Ghislain Chantepie

Le label anglais BBE dévoile une compilation de raretés groove et jazz sélectionnées par le fameux disquaire de Groningue, à découvrir en écoute intégrale.

À Groningue, ce sont les chiffres qui parlent d’eux-mêmes. Dans cette charmante bourgade néerlandaise pleine de vélos, de péniches et de canaux, près d’un quart des deux cent mille habitants sont des étudiants qui forment un fidèle public pour les innombrables salles de concerts et autres clubs que compte la ville. Au milieu de ce pingpong réjouissant où se narguent la jeunesse et la musique, le festival de découvertes Eurosonic prend également ses quartiers d’hiver depuis plus de trois décennies, faisant déferler chaque année des centaines de groupes de tous horizons sur la capitale septentrionale des Pays-Bas.

En dehors de cet événement incontournable, le bouillonnement musical de la petite cité batave est entretenu à l’année par tous les passionnés qui l’habitent et qui font vivre, encore et toujours, sa réputation de paradis du digging. Parmi ceux-là, les disquaires Michel et Stephan Veenstra font désormais office de tauliers avec leur boutique Klinkhamer Records qu’ils font tourner au 50 de la Folkingestraat depuis une bonne quinzaine d’années. Derrière leur belle devanture blanche, les deux frères font ainsi rentrer chaque semaine dans leurs bacs en plastique des trésors glanés aux Pays-Bas et ailleurs, notamment des raretés jazz de toute beauté.

En guise d’hommage à cette quête immuable de précieuses galettes noires, le label BBE Music vient de mettre en ligne une compilation réunissant quelques pépites sélectionnées par Michel Veenstra himself. Pour ce faire, la maison anglaise a confié à Jean-Claude, patron du fameux shop londonien IF Music et digger devant l’Éternel, le soin de consacrer le nouvel épisode de sa série You Need This à son homologue néerlandais, réunissant avec lui une poignée de rares références, jamais rééditées jusqu’à présent.

Gravées entre la fin des années 70 et le début des années 80, ces six compositions désormais accessibles en ligne forment une collection finement dosée, jetant la lumière sur le jazz ténébreux du saxophoniste italien Gianni Basso (Epitaph) ou de son compatriote – bien plus funky – Sergio Coppotelli. Mais aussi sur le groove impérissable d’un Oasis Band (Don't Let Love) ou celui, davantage hédoniste, d’un Eddy Holman qui cultive sur son morceau Holy Ghost une volupté dénuée d’excès. Régalez-vous.

