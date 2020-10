En écoute : l'album "Any Day Now" de The Brooks

Publié le 14 octobre 2020 à 10:33 par Guillaume Schnee

Le combo funk canadien d'Alexandre Lapointe et du chanteur Alan Prater arrive en France avec un troisième album au groove surpuissant à écouter en avant-première.

Nouvelle pépite groove d'Underdog Records dénichée cette fois à Montréal, le groupe The Brooks propage depuis huit ans sa fièvre soul funk sur les scènes outre - Atlantique mais restait méconnu en Europe . La sortie, le 23 octobre, du troisième album du collectif sur le label français devrait changer la donne, imposant ce Any Day Now comme l'une des meilleures œuvres du genre de cette étrange année . Formé autour du bassiste Alexandre Lapointe et du frontman Alan Prater, ce combo d'instrumentistes virtuoses semble extraire sur les douze titres originaux de l'album la substantifique moelle du groove de la Great Black Music orchestrant à la perfection son cocktail extatique de soul vintage ou moderne, de funk, de P - funk ou de jazz - funk .

Sensuelle ou torride la musique de The Brooks est une véritable machine à groove propulsée par des rythmiques implacables, des chorus de cuivres flamboyants ou des orchestrations de cordes inspirée des meilleures productions de l'âge d'or soul funk . Un funk brut, évitant la tentation actuelle du disco, incarné par le chanteur et multi - instrumentiste sans âge Alan Prater, né en Floride et Montréalais d'adoption, qui fût tromboniste des Jackson, accompagna Millie Jackson et participa à la tournée Thriller de Michael Jackson au début des années 80 .

l'album "Any Day Now" sort le 23/10 chez Underdog Records

