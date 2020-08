"Zingo", l'afro-soul pyché d'Electric Mamba

Publié le 31 août 2020 à 13:44 par Guillaume Schnee

Le collectif lyonnais et sa chanteuse centrafricaine Idylle Mamba délivrent un nouveau bijou afro-soul accompagné d'un clip aux influences seventies.

Ardent défenseur d'un groove planétaire aux inspirations latines, créoles, californiennes ou africaines, le label parisien Underdog Records est de retour avec sa nouvelle trouvaille, Electric Mamba. Né de la rencontre entre la chanteuse soul centrafricaine Idylle Mamba et Electric Safari, un collectif afrobeat lyonnais de musiciens passionnés de sons analogiques, le groupe nous plonge dans la richesse musicale des productions afro - groove qui faisaient danser l'Afrique dans les années 60 et 70 . Après le réjouissant Bande de Bangui, titre du futur album, les dix musiciens dévoilent un deuxième single Zingo, un pur bijou afro - soul aux rythmes extatiques et aux couleurs éthio - jazz illustré par un clip vintage réalisé à Barcelone par Peter Themoon .

Enregistrée dans des conditions live sur du matériel analogique, la musique d'Electric Mamba est un cocktail explosif et sensuel d'afro - soul psychédélique trouvant aussi bien sa source dans l'afrobeat nigériane que dans l'éthio - jazz de Mulatu Astatke, le funk somalien de Dur - Dur Band ou le Séga réunionnais . Un écrin musical intemporel et dansant pour la charismatique Idylle Mamba qui chante la culture populaire et le quotidien des centrafricains dans sa langue maternelle, le sango .

Electric Mamba - "Zingo"

