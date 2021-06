Diana Ross annonce "Thank You", son premier album depuis 15 ans

Publié le 17 juin 2021 à 07:45 par Ghislain Chantepie

L’icône de la Motown dévoilera en septembre ce vingt-cinquième disque composé durant le confinement avec le producteur Jack Antonoff.

Diana Ross est de retour . À 77 ans, la légendaire chanteuse de la Motown vient d’annoncer la sortie d’un nouvel album en septembre prochain via le label Decca Records . Baptisé Thank You, ce nouveau disque sera le vingt - cinquième long - format studio de l’ancienne star des Supremes et le premier depuis la sortie en 2006 de I Love You, essentiellement alors composé de reprises de love - songs à succès .

D’après la chanteuse, citée par un communiqué, Thank You a été enregistré durant les derniers confinements dans son propre studio aux côtés du fidèle de Taylor Swift, le producteur américain Jack Antonoff . Également crédités sur ce nouveau disque, les sorciers du son britanniques Jimmy Napes ( Sam Smith, Disclosure ) et Spike Stent ( U2, Madonna, Björk ) . Treize compositions originales sont attendues sur cet album qui devrait précéder une tournée mondiale, alors que Diana Ross avait dû annuler sa venue au festival Glastonbury l’an dernier en raison de la pandémie de Covid - 19 .

Je dédie ce recueil de chansons d'amour à vous tous, les auditeurs . En y entendant ma voix, vous y entendrez aussi mon cœur . "