"Deviants", les démons funk de The Diasonics

Le quintette moscovite dévoile le clip halluciné d'un nouveau titre de son album "Origin of Forms", un maelstrom de groove instrumental psychédélique.

En seulement deux ans d'existence et une dizaine de titres désormais cultes chez les diggers, le combo The Diasonics s'est fait le champion d'une scène funk moscovite en pleine effervescence. Désormais signée sur l'excellent label milanais Records Kicks, la formation s'ouvre au monde avec son premier album Origin of Forms gravé sur un magnétophone professionnel japonais à 8 bandes dans le Magnetone Studio de Moscou.

Puisant dans l'esprit aventurier des meilleures productions funk des années 60 et 70, le quintet propulse son groove instrumental extatique à coup de beats, hip hop, d'échappées cinématiques aux parfums d'Europe de l'Est et de folies psychédéliques comme sur ce titre Deviants, illustré aujourd'hui par un clip en forme de songe mystique et surréaliste :

"Deviants est l'histoire d'un jeune homme qui affronte ses propres démons et se lance dans une grande aventure mystique. Une pièce blanche sans murs ni plafond, une forêt mystérieuse, une cloche comme symbole d'implication dans des démons costumés païens et des femmes sans visage avec lesquelles le protagoniste trouve la paix. C'est une histoire surréaliste d'un homme qui se fuit" explique le jeune groupe composé des talentueux Anton Moskvin (batterie), Maxim Brusov (basse), Anton Katyrin (percussions), Daniil Lutsenko (guitare) et Kamil Gzizov (clavier).

L'album "Origin of Forms" sort le 28 janvier via Records Kicks.

