Dans le casque de... Liam Bailey

Publié le 19 octobre 2020 à 11:49 par FIP.fr

Pour fêter la sortie de son deuxième album "Ekundayo", le songwriter britannique partage avec vous sa bande-son du moment...

Après avoir été la première signature du label d’Amy Winehouse ( Lioness Records ) , Liam Bailey avait alors quitté Nottingham pour tenter sa chance à Londres avec pour bagage son reggae empreint de soul . Le songwriter avait ensuite signé chez Sony pour sortir son premier album Definitely Now en 2014 . Mais ses véritables débuts ont été le fruit de sa rencontre en 2007 avec Leon Michels qu'il retrouve aujourd'hui pour la réalisation de son second long - format "Ekundayo" attendu le 13 novembre via Big Crown Records . Pour célébrer l'événement Liam Bailey partage avec vous sa bande - son du moment :

Ekundayo en yoruba se traduit par “le chagrin devient joie”, illustrant parfaitement l'esprit du songwiter qui se livre avec sensibilité sur ce nouvel album . Un univers intimiste qui évolue sur les productions exaltantes de Leon Michels qui joue sur les atmosphères et les époques, passant librement d'un roots reggae positif à une soul qui vous fend l'âme, du dancehall à un R & B abstrait et sombre .

Tracklist :

1 Native - 1st Blood feat . Ty Healy

2 Sorrel & Ginger - Juga - Naut

3 17 Days ( Piano & A Microphone 1983 Version ) - Prince

4 Fug - Cymande

5 Rumbo Malt - Herman Chin Loy

6 Storms - Lady Wray

7 River - Brainstory

8 2 Far Gone - Moses Boyd ( feat . Joe Armon - Jones )

9 Street Lights - Kean Kavanagh

10 Ego - Kay Young

11 Blood and Fire - Niney the Observer

12 I Love You, You Big Dummy - Captain Beefheart And The Magic Band

13 All of My Friends Were There - The Kinks

14 Octopus - Syd Barrett

15 I Fought the Law - The Clash

