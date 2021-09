"Captured", l'euphorie disco-funk de Secret Night Gang

Publié le 1 septembre 2021 à 13:16 par Guillaume Schnee

Le combo de Manchester ravive la flamme britfunk et street soul avec une série de titres grooves détonnants.

Acid - jazz, britfunk, street soul, depuis plus de 35 ans le DJ et producteur Gilles Peterson explore toute les facettes du groove anglais . Rien d'étonnant alors de le voir signer sur son label Brownswood Records le jeune groupe Secret Night Gang, bien décidé à nous faire revivre l'esprit festif de ces musiques de club des années 80 et 90 . Depuis l'âge de 14 ans le multi - instrumentiste Mancs Callum Connell et le singer - songwriter Kemani Anderson partagent l'amour d'écrire de la musique ensemble . Rejoints en 2018 par le bassiste Stuart Whitehead, les artistes ont pu développer leur vision commune d'un groove aussi intemporel que dansant, où le disco se mêle à la soul ou au jazz - funk .

Pour Gilles Peterson, on a affaire avec Secret Night Gang à “un extraordinaire niveau de compétence musicale pour des musiciens aussi jeunes . C’est une musique incroyablement complète, avec des arrangements très fins et une grande ambition musicale” . Avant la sortie d'un premier album, le combo a déjà dévoilé une série de titres dont ce Captured, une ode disco - funk euphorique à l'amour digne des meilleures productions des 70's . Comme un antidote à la morosité actuelle, le trio signait un mois avant, Journey, un single jazz - funk taillé pour le dancefloor avec sa rythmique haletante, ses mélodies enjouées, sa basse funk, ses claviers illuminés et ses chorus de cuivres puissants .

