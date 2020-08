The Budos Band annonce l'album "Long In The Tooth"

Publié le 5 août 2020 à 12:03 par Guillaume Schnee

Le collectif afro-soul de Staten Island fête ses vingt ans d'existence avec un sixième projet et dévoile un premier bijou de groove instrumental.

Pilier du label Daptone Records, le combo new - yorkais formé par le guitariste Tom Brenneck et le saxophoniste Jared Tankel débarquait il y a quinze ans avec un premier album célébrant l'esprit des 70's avec son cocktail instrumental complexe et venimeux de soul, de deep - funk et d'ethio jazz le tout orchestré comme une bande originale au envolées psychédéliques . Au fil de ses cinq albums, The Budos Band a musclé ses inflexions psychées et ses chorus fiévreux de cuivres à coups de riffs rock sortis des ténèbres du heavy pro - metal des 70s . Six ans après Burnt Offering, l'octet a décidé de célébrer cette aventure musicale épique avec l'oeuvre Long In The Tooth attendue le 9 octobre .

Brian Profilio ( batterie ) , Daniel Foder ( basse ) , Tom Brenneck ( guitare ) , Mike Deller ( orgue ) , Jared Tankel ( saxophone ) , Andrew Greene ( trompette ) , Dave Guy ( trompette ) et Rob Lombardo ( bongos, congas ) viennent de publier le titre phare de l'album qui comme un retour au source nous plonge dans un groove intemporel et hallucinogène avec ses chorus de cuivres hurlants et sa rythmique afro - soul lancinante sur lequel serpentent les notes d'un orgue psyché .