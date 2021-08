The Brkn Record invite Zara McFarlane sur "Lifeline"

Publié le 19 août 2021 à 13:59 par Guillaume Schnee

Le cofondateur de The Heliocentrics Jake Ferguson présente un deuxième extrait saisissant de son projet "The Architecture Of Oppression Part.1", une symphonie militante de soul psychédélique et de spiritual jazz contemporain.

Depuis plus de vingt ans, le multi - instrumentiste perpétue au sein de sa formation The Heliocentrics l'esprit militant et panafricain de la musique des années 60 et 70, invitant même à l'occasion quelques artistes emblématiques comme le réalisateur et poète Melvin Van Peebles, le jazzman Lloyd Miller ou le saxophoniste nigérian Orlando Julius . Après un nouvel album de son collectif londonien, Jake Ferguson retrouve son batteur Malcolm Catto pour développer son projet The Brkn Record, un manifeste engagé et percutant contre le racisme anti - noir systémique et l'injustice sociale dont le premier volet, The Architecture Of Oppression, sort le 5 novembre via Mr Bongo .

L'album est un voyage critique à travers les yeux d'un Britannique noir, une poésie troublante et des récits puissants servis par les riches orchestrations d'une symphonie cinématique où les climats musicaux s'entremêlent . Sur le titre spectral Lifeline, Jake Ferguson ravive l'esprit du Velvet Underground avec sa guitare thaïlandaise et sa tanpura électrique, use de cordes et de chœurs fantomatiques et invite la voix suave de Zara McFarlane .

Dans cette symphonie soulful contre l'oppression on retrouve d'autres contributeurs issus des mondes croisés de l'activisme communautaire, de l'éducation culturelle, de la politique et de la musique : le chanteur et militant politique Jermain Jackman, Lee Jasper, travailleur de longue date pour la justice raciale, la poétesse et slameuse Dylema; la leader de la communauté Hackney Janette Collins et Leroy Logan, fondateur et ancien président de la Black Police Association . Sur le premier single poignant, On the Daily, c'est à l'activiste et poétesse de Chicago Ugochi Nwaogwugwu que Jake Ferguson et Malcolm Catto ont fait appel :

L'album The Architecture Of Oppression Part . 1 s'inscrit dans la grande tradition des œuvres militantes comme Pieces of a Man de Gil Scott - Heron, We Insist - Freedom Now Suite de Max Roach, Attica blues d'Archie Shepp, This Is My Country de The Impressions ou Bass Culture de Linton Kwesi Johnson .