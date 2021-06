"Born 2 Die", nouveau joyau soul inédit de Prince

Publié le 4 juin 2021 à 09:34 par Guillaume Schnee

Enregistrée en 2010, la ballade soul-funk mid-tempo est le deuxième extrait de l'album posthume "Welcome 2 America" du génie de Minneapolis.

Prince avait entamé en décembre 2010 une tournée qui passa au Canada et en Europe avec notamment un concert de trois heures à Paris au Stade de France . Une série de show sans album intitulée Welcome 2 America couronnée par le "21 Nite Stand" ( 21 soirées au Forum à Inglewood en Californie ) . La tournée avait été précédée par l'enregistrement avec son groupe culte New Power Generation d'un disque du même nom, un projet finalement abandonné par le musicien . Après la sortie de l'album posthume Piano & a Microphone 1983 et la réédition massive dédiée à Sign O the Times, les mystérieux onze morceaux originaux, complétés par la reprise du Stand Up and B Strong de Soul Asylum, sortent enfin le 30 juillet .

Le deuxième extrait de l'album Welcome 2 America est une ballade soul - funk mid - tempo sur laquelle Prince chante la mélodie, accompagné par la bassiste Tal Wilkenfeld et le batteur Chris Coleman avec les harmonies vocales de Shelby J . , Liv Warfield et Elisa Fiorillo . Le producteur du titre Morris Hayes raconte : "Nous sommes arrivés à Born 2 Die et Prince a dit "Je vais te dire comment ça s'est passé" . Il avait regardé des vidéos de son ami le Dr Cornel West sur YouTube, et pendant un discours, le Dr West a dit "J'aime mon frère Prince, mais il n'est pas Curtis Mayfield" . Alors Prince s'est exclamé "Oh vraiment ? Nous verrons bien" .

Pour les grands fans de Prince, l'album sera accompagné dans une version deluxe d'un Blu - Ray live filmé au Forum d'Inglewood le 28 avril 2011 . Une sortie qui fera écho à l'arrivée pour le Disquaire Day, le 11 juin, d'une version vinyle de son album acoustique The Truth.