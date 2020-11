"Black Rain", la sensualité disco de Rhye

Publié le 4 novembre 2020 à 14:31 par Guillaume Schnee

Le Canadien Mike Milosh annonce la sortie de l'album "Home" avec une vidéo épurée où le comédien Aaron Taylor-Johnson se lance sur un groove sensible et hypnotique dans une danse contemporaine féline.

Depuis le départ précoce de son complice Robin Hannibal, Mike Milosh a pris les rênes du projet Rhye écrivant et composant seul ce groove atmosphérique et sensuel où chaque note est pensée comme une émotion . Après l'album Blood en 2018 suivi du EP Spirit, l'an dernier, c'est à Los Angeles que le chanteur à la voix d'ange s'est installé pour graver son nouveau long - format intitulé Home et attendu le 22 janvier via Loma Vista Recordings .

Après les singles Beautiful et Helpless vient de dévoiler la vidéo du titre Black Rain réalisée par Sam Taylor - Johnson qui a filmé dans un décor minimaliste son mari Aaron Taylor - Johnson . L'acteur britannique, vu dans les films Kick - Ass, Avengers ou Nocturnal Animals, livre ici un moment de grâce androgyne en dansant librement sur le groove sensible et les arrangements disco de Black Rain :

"Black Rain a cette couleur des années 80 du disco, comme la façon dont Quincy Jones interprétait le disco" déclare le multi - instrumentiste et chanteur de Toronto qui a débuté par l'apprentissage du violoncelle classique avant de s'intéresser au jazz, à la soul et à la musique électronique . A propos de ses nouvelles compositions inspirées par la méditation et le sentiment de communauté, Mike Milosh rajoute "J'essaie toujours de toujours atteindre des objectifs musicaux qui sont liés à la façon dont j'écoutais et j'ai interagis avec la musique quand j'étais enfant ."