"With A Bit Kurkuma", le jazz groove trépidant de York

Publié le 4 août 2021 à 10:32 par Guillaume Schnee

Le multi-instrumentiste allemand dévoile un premier titre dansant de son premier album solo "The SoulJazz Experience Vol.1", véritable sommet de jazz groove contemporain.

Sideman recherché de la scène musicale allemande, le flûtiste et saxophoniste York a déjà mis ses talents au service d'artistes comme Randy Crawford, Phil Collins, Mousse T . , Jazzkantine ou Bahama Soul Club . Après plusieurs décennies d'activité il était temps pour le producteur de sortir son premier album solo, une collection exaltante de titres originaux où le swing des années 60 se mêle à des productions acid - jazz, soul, funk, hip - hop, brésiliennes et tropicales . Attendu le 17 septembre sur Upper Level Records, The SoulJazz Experience Vol1, se dévoile avec ce premier morceau With A Bit Kurkuma _s_ur lequel le saxophone baryton de York et la voix de Yane Singh mènent une tempête groove servie par l'ensemble de cuivres, le Fender Rhodes, la rythmique furieuse et les scratch du combo .

Si le multi - instrumentiste célèbre sur son album, les bandes originales des années 60 ou les Rolling Stones avec une version jazz - groove aux inflexions latines, il n'oublie de rendre hommage à ceux qui l'ont influencé à ses débuts comme les pionniers Charlie Parker, Paul Desmond ou Miles Davis . Compositeur, arrangeur et producteur, York laisse ici libre cours à toute sa créativité et livre une œuvre de feel good music haletante et contemporaine avec cet amalgame brillant d'instruments vintages et de samples . Il invite sur l'album des artistes comme la chanteuse de jazz portugaise Guida de Palma, la chanteuse et musicienne Pat Appleton ou la chanteuse d'origine indienne Yane Singh .