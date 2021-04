The Bamboos rayonne sur le groove australien avec "Hard Up"

Publié le 30 avril 2021 à 14:36 par Guillaume Schnee

Le collectif soul funk de Melbourne fête ses vingt ans d'existence avec un dixième album en forme de grande fête groove.

Isolée du reste du monde, la ville de Melbourne s'illustre néanmoins par l'effervescence de sa scène musicale jazz et groove et par une multitude de salles de concerts et de disquaires . Une vitalité créatrice qui a vu naître une myriade de formations soul, funk et hip hop comme Emma Donovan & The PutBacks, Hiatus Kaiyote, Izy, Kuzich ou Sampa The Great . Fondé il y a vingt ans par le guitariste Lance Ferguson avec un collectif de neuf jazzmen, The Bamboos excelle dans l'art de nous faire revivre l'âge d'or du funk et de la soul avec ses orchestrations intemporelles et la voix puissante de sa chanteuse Kylie Auldist . Le combo s'apprête à sortir son dixième album Hard Up, attendu le 7 mai via Pacific Theatre et dont ont peut déjà écouter les quatre premiers titres ici :

Pour graver ce nouveau maelstrom soul funk, The Bamboos s'est installé dans une maison de campagne juste à l'extérieur de la ville de Lancefield, au nord de Melbourne . "Nous enregistrions des prises à 3 heures du matin, expérimentions des approches différentes de chaque titres" explique Lance Ferguson laissant ses musiciens improviser sur ses compositions pour obtenir ce sommet de groove où le deep funk laisse place à un funk fiévreux et anthémique ou à une soul sensuelle .

Un tableau lumineux de groove sur lequel règne la voix de Kylie Auldist aussi à l'aise dans un registre feutré qu'en diva funk des dancefloors . Pour enrichir un peu plus sa grande fête funk, The Bamboos a invité le chanteur et multi - instrumentiste de Los Angeles Joey Dosik sur It's All Gonna Be O . K . et la sensation soul de Louisiane Durand Jones sur If Not Now ( Then When ). Rappelant leurs origines profondes de funk, les musiciens s'enfuient vers la Nouvelle Orléans le temps du titre instrumental Upwey Funk.