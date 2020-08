Arlo Parks saisissante sur le titre "Hurt"

Publié le 21 août 2020 à 14:26 par Guillaume Schnee

La jeune sensation londonienne aborde l'addiction et les souffrances mentales sur un titre de neo-soul poétique et militante.

"Le titre Hurt aborde la possibilité de guérir de la douleur et la nature temporaire de la souffrance . Il est censé élever et réconforter ceux qui traversent des moments difficiles ." déclare la jeune chanteuse et productrice qui vient de dévoiler un bijou de cette musique sensible et engagée qui fait d'elle la révélation de l’avant - garde soul britannique . Arlo Parks vient dévoiler le clip magnifique de Hurt réalisé par Molly Burdett .

Découverte par le grand public avec les titres Cola puis Black Dog, Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho alias Arlo Parks mêle dans une neo - soul délicate son goût transmis par ses parents pour le jazz, la soul vintage, la musique nigériane . Des influences qu'elle mêle avec raffinement et douceur à son R & B poétique et activiste . Après ses deux EP Super Sad Generation et Sophie sortis l'an dernier, un premier album est prévu courant 2020 . Parmi ses nombreux engagements, Arlo Parks est ambassadrice de l'organisme humanitaire Campaign Against Living Miserably .