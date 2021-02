"Alem Alem", le groove surpuissant du Hoodna Orchestra

Publié le 24 février 2021 à 11:08 par Guillaume Schnee

Après son premier album "Ofel", le collectif israélien rend hommage aux grands chanteurs éthiopiens avec son cocktail redoutable d'afrofunk, d'éthio-jazz et de rock.

Formé en 2012, au sud de Tel Aviv, le collectif Hoodna Orchestra rayonne depuis sur la scène groove israélienne en pleine ébullition . Le guitariste et compositeur Ilan Smilan et ses treize musiciens proposent une fusion haletante de musiques traditionnelles éthiopiennes, érythréennes et arabes qu'ils mêlent au funk, à l'afrobeat, au jazz ou au rock psychédélique . Un cocktail détonant et militant qu'ils ont gravé sur leur premier album Ofel, ( "obscurité" en hébreu ) suivi cette année par le EP Alem Alem en écoute ici :

Les cinq titres sont tous des arrangements de chansons des légendes de l’âge d’or de l'éthio - jazz et de la pop éthiopienne . Ce nouvel EP, qui devrait être suivi par deux autres cette année, rend ainsi hommage à Mahmoud Ahmed, Tilahun Gessesse ou Alemayehu Eshete . Le titre Alem ( "le monde" en amharique ) a été gravé par le collectif en 2017 avec le poète Demisu Belete . Une chanson d'amour avec ses mélodies mélancoliques caractéristiques du son éthiopien, qui prend une tournure instrumentale explosive sur la nouvelle production du Hoodna Orchestra . Une tempête groove où les hurlements funk des cuivres font échos aux complaintes des claviers, boostés par des rythmiques diaboliques et des riffs de guitares metal .