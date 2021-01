"Aces", les tribulations jazz-funk du Delvon Lamarr Organ Trio

Publié le 25 janvier 2021 à 11:10 par Guillaume Schnee

En prélude à leur deuxième album studio "I Told You So", l'organiste américain et ses deux complices dévoilent un nouveau titre de groove instrumental fulgurant.

Musicien virtuose autodidacte et acteur éminent de la scène soul jazz de Seattle, Delvon Lamarr a longtemps joué de la trompette et de la batterie avant de s'orienter vers l'orgue Hammond . Sur l'idée de sa femme et manager Amy Novo, il fonde en 2005 le Delvon Lamarr Organ Trio, et excelle depuis dans une concoction enivrante de jazz, soul, funk et blues rock . Guidé par l'esprit de Jimmy Smith, Booker T . & The M . G . ’s ou Jimi Hendrix et son blues cosmique, le trio a sorti son premier album Close But No Cigar suivi du Live At Kexp, peaufinant son univers soul jazz pendant ses longues tournées internationales . Avant la sortie de son nouveau long - format intitulé I Told You So, le groupe dévoile en avant - première le titre Aces :

"L'alchimie a commencé dès le départ, et ça n'arrive pas toujours . Une grande partie de l'écriture des chansons et de notre capacité à improviser ensemble vient de ces concerts ." déclare Delvon Lamarr dont les parties d'orgue, tour à tour sauvages et sensuelles, se mêlent à la puissance rythmique du batteur Dan Weiss, originaire de Reno et membre du collectif soul et funk The Sextones . Entre riffs groove chantant et solos acid - rock volcaniques, le guitariste Jimmy James vient compléter la chimie instrumentale détonante du trio .

L'album I Told You So sort le 29 janvier 2021 sur Colemine Records .