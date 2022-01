Abiodun Oyewole revient prêcher la bonne parole avec "Gratitude"

Publié le 11 janvier 2022 à 16:29 par Guillaume Cohonner

L'ancien membre des Last Poets signe un album solo inspiré qui renoue avec l'esprit positif de contestation des années 60 tout en y insufflant des sonorités hip-hop.

À presque 74 ans, Abiodun Oyewole continue son activisme à la fois social et musical. À la fois professeur, poète et membre du American Music and Spoken-Word Group, il n'a cessé d’élever les consciences et de défendre les droits de la communauté noire, et ce, depuis la fin des années 60. Avec son groupe The Last Poets fondé en 1968, pionnier du spoken-word et précurseur du hip hop, la formation devient l’emblème de la musique urbaine noire et contestataire de la côte est. Un groupe qui n'a d'ailleurs jamais cessé d'exister : en 2018, ils sortaient un nouvel album Understand What Black Is quelques mois avant le décès d'un des membres-fondateurs Jalal Mansur Nuriddin.

Ce n'est donc pas si étonnant qu'Abiodun Oyewole, qui n'a jamais rendu les armes, revienne avec un album solo, le bien nommé Gratitude. Résolument urbain et poétique, cet album plante le décor à Harlem, comme source d'inspiration : "Je suis tombé amoureux de Harlem à cause de son électricité et de cette arrogance noire. Cette idée que quoi qu'il arrive, nous allons être qui nous voulons être et personne ne nous arrêtera."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

À la différence de l'oeuvre de The Last Poets, Gratitude se veut un album d'inspiration et de non de protestation comme pour le titre Occupy : "Cette chanson est née en réaction à Occupy Wall Street, je me disais : pourquoi les gens font-ils ça ? Nous devons être plus intelligents que ça, parce que ce n'est pas la voie à suivre. D'où les paroles : "Occupy your mind / Occupy your heart" - nous devons apprendre à gérer les choses qui sont nécessaires et arrêter de faire des choses qui ne sont pas efficaces."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Abiodun Oyewole convoque également la nouvelle génération comme avec J Ivy (collaborateur de Jay Z et de Kanye West) sur Right Here Waiting pour un album aux sonorités hip-hop et RnB. What I Want To See renoue avec l'esprit de Last Poets grâce son spoken-word et ses percussions incantatoires et conclut cet album avec brio. Gratitude est un album inspiré et positif, une véritable bouffée d'oxygène face au climat actuel.

Abiodun Oyewole - Gratitude (Fire records) sortira le 4 février 2022

à réécouter Dans le casque de… Omar Sosa