"Vocoder", le retour au club de Floating Points

Publié le 10 mars 2022 à 11:29 par Ghislain Chantepie

Le Britannique Sam Sheperd revient à ses racines techno sur un nouveau single dévoilé par le label Ninja Tune.

Back to basics pour Floating Points. Le crack anglais vient de mettre en ligne un nouveau titre inédit, un an après la sortie de son majestueux projet en tandem avec le vénérable saxophoniste Pharoah Sanders et le London Symphony Orchestra. Cet album-concept, une unique piste de 46 minutes découpée en une dizaine de mouvements, constituait alors un puzzle parfait entre le jazz méditatif de l’octogénaire et les paysages électroniques exogènes de son cadet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Aujourd’hui, Sam Sheperd semble vouloir reprendre son impeccable parcours de maître DJ et producteur visionnaire là où il l’avait laissé en 2019, avec la sortie de son passionnant album Crush chez Ninja Tune. C’est encore le label de Coldcut qui accompagne ainsi la sortie de ce Vocoder long de près de huit minutes, et qui n’annonce à ce stade aucun long-format à venir. Une invitation explicite, en tous cas, à retourner sur les dancefloors tout juste rouverts avec son beat rapide et son sample vocal entêtant en forme de clin d’œil à la techno d’antan. N’oubliez pas de monter le son.