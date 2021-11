Variations #6 : Rebekah & Francesco Tristano jouent Domenico Scarlatti

Publié le 30 novembre 2021 à 14:48

Nouvelle édition de la collection Variations - en partenariat avec FIP, Culturebox et Sourdoreillet au Théâtre du Châtelet.

Un duo surprenant qui entend abolir les frontières de genres . De Birmingham à Berlin, Rebekah diffuse sa techno industrielle depuis une vingtaine d’années . Dans le sillage de Chris Liebing, Bas Mooy, Paula Temple ou encore Perc, l’artiste a su sortir son épingle du jeu, ce qui lui permettra de se voir décerner le prix de meilleure productrice en 2018 par « DJ Mag » . Du côté du Luxembourg, nous retrouvons le pianiste Francesco Tristano qui signe son univers de son audace musicale . Entre compositions classiques et électroniques, le musicien atypique fait se rencontrer ancien et contemporain – à voir son album « BachCage » sorti en 2011 qui met en lumière les univers de Bach et de John Cage . C’est ainsi que les deux artistes entendent déconstruire le répertoire du compositeur baroque, Domenico Scarlatti, pour une redécouverte totale .

Une coproduction Culturebox, FIP, et Sourdoreille tournée au Théâtre du Châtelet ( Paris ) .