Variations #6 : Max Cooper & Uèle Lamore jouent Terry Riley

Publié le 2 décembre 2021 à 07:23

Nouvelle édition de la collection Variations - en partenariat avec FIP, Culturebox et Sourdoreille au Théâtre du Châtelet.

"Autour d’un duo complémentaire avec, d’un côté, la franco - américaine, Uèle Lamore, qui s’illustre avec un parcours riche et passionnant . Si elle commence son épopée musicale par une formation jazz, rock puis en musique classique, elle s’émancipe rapidement pour prendre le contrôle de sa créativité autour de la musique contemporaine . En tant que productrice, compositrice ou arrangeuse, Uèle Lamore déconstruit et offre des patchworks musicaux étonnants . Un travail à découvrir sur son premier album solo « LOOM », entre indie - pop et musique alternative, qui, selon l’artiste, se conçoit comme un « poème symphonique » . Puis d’un autre côté, le producteur irlandais Max Cooper, maître des expérimentations synesthésiques .

L’artiste maîtrise l’art de créer des objets divertissements audiovisuels immersifs, entre sons et lumières . Max Cooper, sort également son épingle du jeu via des collaborations prestigieuses tout au long de sa carrière dont Nils Frahm et Hot Chip ou encore Bruce Brubaker et Philip Glass avec qui il a composé son dernier opus « Glassforms » . Les deux artistes s’unissent pour revisiter Terry Riley, entre minimalisme et grandiloquence sonore . "

Une coproduction Culturebox, FIP, et Sourdoreille tournée au Théâtre du Châtelet ( Paris ) .