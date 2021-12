Variations #6 : Legowelt & Etienne Jaumet jouent Manu Dibango

Publié le 2 décembre 2021 à 07:35

Nouvelle édition de la collection Variations - en partenariat avec FIP, Culturebox et Sourdoreille au Théâtre du Châtelet

"Le dernier duo de la collection Variations va vous surprendre . Legowelt, pour commencer, occupe la scène « West Coast » hollandaise depuis les années 90 . Inspiré par l’univers musical de Detroit et de Chicago, il tire également ses influences des films de fantasy ou encore de la science - fiction . Legowelt se consacre alors à des expérimentations analogiques, fasciné par la palette de possibilités techniques qui lui est offerte . Un univers à découvrir sur son dernier opus sorti en 2021, « TEAC Life » . L’autre moitié du duo est composée par Etienne Jaumet . Saxophoniste et claviériste français, il se fait, notamment, connaître via son groupe électro Zombie Zombie . En parallèle, il lance sa carrière solo avec à la clef la production de remix pour Tahiti Boy and the Palmtree Family ou encore Yuksek et de prolifiques collaborations lives avec Frànçois and The Atlas Mountains, les Red Hot Chili Peppers ou John Cage . En 2021, il sort un nouvel EP intitulé « Bardainne Jaumet » en collaboration avec… Laurent Bardainne . C’est, cette fois, au répertoire du saxophoniste camerounais, Manu Dibango, que les deux musiciens s’attaquent, celui qui a popularisé le fameux Makossa ! "

Une coproduction Culturebox, FIP, et Sourdoreille tournée au Théâtre du Châtelet ( Paris ) .