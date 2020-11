Variations 5 : Para One & Alexandre Tharaud jouent Ravel

Publié le 25 novembre 2020 à 08:53

Nouvelle rencontre au sommet pour ce duo entre musique électronique et savante

D’un côté, le producteur de musiques électroniques, réalisateur et DJ parisien Para One, membre du label Ed Banger ( Justice, M . Oizo, etc ) , ancien membre de TTC, à qui on doit de nombreuses BO de films prestigieuses . De l’autre, Alexandre Tharaud, l’un des plus grand pianistes français en activité, dont le disque Versailles a reçu un accueil unanime .

La collection Variations

"L’édition 2020 se déroule dans la salle emblématique du Théâtre du Châtelet, sublimée par la scénographie du collectif Parenthèse . La collection Variations propose, avec toujours plus de puissance, des rencontres entre artistes et univers musicaux foisonnants, riches et surprenants . Cette année, voyageons avec les Ramones, Schubert, Ravel ou encore Charlie Parker grâce au nouveau souffle donné à leurs œuvres par The Hacker, Rodolphe Burger, Rebeka Warrior, Julian Prégardien, Para One, Alexandre Tharaud, Viken Arman et Michel Portal . "

Une coproduction FIP x Culturebox avec Sourdoreille Pro

à lire aussi Variations 5 : Michel Portal et Viken Arman reprennent Charlie Parker

à lire aussi Variations : Rebeka Warrior & Julian Prégardien jouent Franz Schubert