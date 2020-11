Variations 5 : Michel Portal et Viken Arman reprennent Charlie Parker

Publié le 18 novembre 2020 à 11:20

La musique électronique de Viken Arman associée au free-jazz de Michel Portal pour une session autour de Charlie Parker.

La collection Variations

"L’édition 2020 se déroule dans la salle emblématique du Théâtre du Châtelet, sublimée par la scénographie du collectif Parenthèse . La collection Variations propose, avec toujours plus de puissance, des rencontres entre artistes et univers musicaux foisonnants, riches et surprenants . Cette année, voyageons avec les Ramones, Schubert, Ravel ou encore Charlie Parker grâce au nouveau souffle donné à leurs œuvres par The Hacker, Rodolphe Burger, Rebeka Warrior, Julian Prégardien, Para One, Alexandre Tharaud, Viken Arman et Michel Portal . "

Une coproduction FIP x Culturebox avec Sourdoreille Prod

LA PROCHAINE DIFFUSION DE VARIATIONS 5 AURA LIEU LE 25 NOVEMBRE

PARA ONE x ALEXANDRE THARAUD ( piano ) jouent Maurice Ravel

