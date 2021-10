Les luttes de Jack Hirschman mises en musique par Schvédranne

Publié le 7 octobre 2021 à 08:59 par Catherine Carette

Le producteur lyonnais sort un recueil sonore sidérant où l’électronique, le blues et le trip-hop illustrent les textes contestataires du poète visionnaire de la Beat generation, mort l'été dernier.

C'est par l'entremise de Gilles B . Vachon, traducteur de Jack Hirschman et l’auteur des poèmes de son premier disque que Schvédranne a rencontré et travaillé avec le poète, figure majeure de la Street poetry . Ensemble ils s’apprêtaient à sortir un concept - album avant que la mort ne surprenne le poète activiste le 22 août 2021 . Parmi ses dizaines de livres, d'anthologies, de recueils de poèmes, ils ont choisi treize textes, déclinés en trois volets : militants, intimes et métaphysiques . À sa voix rauque enregistrée, le poète souhaitait que s'ajoutent d'autres timbres plus jeunes . Céline Frezza, Marion Piqué, Robert Spline et feu Gilbert B . Vachon, totalement imprégnés de la présence et de la force de Jack, donnent à ses mots puissants une autre résonance . Ceux du premier single sont portés par la voix de Céline Frezza ( a . k . a Erzatz ) sur un blues nostalgique de Schvédranne :

Militant révolté contre toutes les violences politiques et sociales, organisateur et agitateur poétique en résidence à la bibliothèque publique de San Francisco, membre fondateur de l'Union of Left Writers, de l'Union of Street Poets et des "Brigades de poètes révolutionnaires", traducteur de plus de 14 langues . . . . Jack Hirschman était au cœur de la tradition d'une poésie engagée à la Whitman ou à la Ginsberg . On se souvient qu'en tant que professeur de littérature anglaise à l'université UCLA, il fut limogé pour "complot contre l'État" suite à ses propos dénonçant la barbarie de la guerre du Viêt Nam .

« Tant mieux ! J'ai toujours su qu'il existait deux Amériques dans mon pays . Maintenant je vais enfin connaître la deuxième et vivre sa vie »- J . Hirschman

Dans cet album poignant, Schvédranne qui a enregistré, filmé et photographié le barde révolutionnaire, prolonge son message et garde vibrante son énergie . Il retrace en musique ses voyages en habillant sa parole libre de sonorités électroniques, blues - rock, ou trip - hop, allant jusque dans les sonorités latines du titre Venezia à découvrir en avant - première .

L'album Vanity Vanity, All Is Vanity qui sort le 5 novembre sur le label Jarring Effects, nous donne l'occasion de mettre nos pendules à l’heure de nos convictions profondes .