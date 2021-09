Tricky signe l'album collaboratif "Lonely Guest"

Publié le 10 septembre 2021 à 07:02 par Guillaume Schnee

Pendant la pandémie le pionnier du trip-hop s'est entouré pour son nouveau projet d'une pléiade d'artistes comme Lee “Scratch” Perry, Marta Złakowska, Joe Talbot, Paul Smith ou Kway.

En 2020, le vétéran du trip - hop sortait depuis Berlin, Fall to Pieces, un 14ème album de trip - hop sombre dont la beauté froide passait par des titres aux rythmes nerveux ou à des ballades mélancoliques aux mélodies fantomatiques . Privé de tournée pendant un an, Tricky s'est lancé dans le projet collaboratif Lonely Guest. Attendu le 22 octobre sur le label False Idols, l'album est une réunion passionnante d'artistes non - conformistes autour de Tricky comme le regretté sorcier du dub Lee “Scratch” Perry, Joe Talbot d’Idles ou le rappeur britannique Kway sur le titre en tension On A Move :

Chacun de ces créateurs a ainsi confronté sa vision de l'écriture et son approche musicale aux productions de Tricky qui retrouve ici la chanteuse polonaise Marta Złakowska et l'artiste danoise Oh Land déjà présentes sur Fall to Pieces. Un projet commun qui voit aussi la contribution de Paul Smith ( de la formation anglaise Maxïmo Park ) , le chanteur et producteur d'East London Murkage Dave, l'artiste d’origine néerlandaise et zimbabwéenne Rina Mushonga et la chanteuse américaine Breanna Barbara .

Tricky est en concert :

le 27 Oct - Paris, Le Trianon

le 28 Oct - Tourcoing, Le Grand Mix

le 19 Nov - Strasbourg, La Laiterie

le 21 Nov - Lyon, Ninkasi Café

le 22 Nov - Bordeaux, Le Rocher de Palme