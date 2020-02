Tricky partage le titre "Lonely Dancer"

Publié le 19 février 2020 à 14:17 par Guillaume Schnee

Le pionnier du trip-hop annonce un EP baptisé "20,20" avec un premier single méditatif chanté par l’artiste berlinoise Anika.

Après une période prolifique, le producteur anglais nous laissait en 2017 avec son 13ème album Ununiform sur lequel il renouait avec sa muse des débuts Martina Topley - Bird . Dévasté par la perte tragique de leur fille Mina, le vétéran du trip - hop se confiait l'an dernier avec son autobiographie à coeur ouvert Hell Is Round the Corner, écrite avec le journaliste musical Andrew Perry . Installé dans la capitale allemande, Tricky vient de publier un premier single de 20,20, un EP trois titres attendu le 6 mars sur son label False Idols .

Lonely Dancer est un premier titre de trip hop downtempo avec son groove nocturne et sa beauté froide . Du Tricky mélancolique et méditatif abordant l'incapacité des gens à vraiment connaître une autre personne . Des beats lourds et une mélodie fantomatique sur lesquels plane la voix de la chanteuse, poétesse et ancienne journaliste politique Anika qu'on avait entendu à ses débuts sur le projet Beak du producteur de Portishead Geoff Barrow, au sein de son groupe de Mexico Exploded View ou aux côtés de Dave Clarke, T . Raumschmiere Phillip Geist ou Yann Tiersen . Lonely Dancer sera accompagné sur le EP par le titre instrumental "M" et par "Hate This Pain" un duo de l'ancien membre de Massive Attack avec la chanteuse polonaise Marta Zlakowska déjà présente sur l'album Ununiform.

