Tricky annonce l'album "Fall to Pieces"

Publié le 12 juin 2020 à 13:00 par Guillaume Schnee

Le vétéran du trip-hop partage le titre "Fall Please", premier extrait nerveux de son 14ème album enregistré à Berlin avec sa complice Marta Złakowska.

Depuis plusieurs années déjà l'ancien membre de Massive Attack nous livre un trip - hop sombre dont la beauté froide passe par des titres aux rythmes nerveux ou à des ballades mélancoliques aux mélodies fantomatiques . Dévasté par la perte tragique de sa fille Mina, le pionnier du trip - hop de Bristol a publié ses mémoires Hell Is Round The Corner avant de sortir en mars dernier le EP 20 . 20. C'est en 2019 durant cette période de deuil que Tricky s'est réfugié chez lui à Berlin pour travailler sur son nouveau long - format Fall to Pieces, une collection de onze nouveaux titres construits sur le traumatisme, dont ce Fall Please, étonnant titre à la rythmique go - go de DC qui fait office de premier single :

Avec "Fall Please", j'ai réussi à faire quelque chose que je n'ai jamais été capable de faire auparavant . C’est ma version de la musique pop, la plus proche de la pop . ( Tricky )

Pour son premier album studio depuis Ununiform en 2017, le pionnier du trip - hop de Bristol a fait appel à l'artiste danoise Oh Land sur deux titres mais a prolongé sur le reste de l'oeuvre sa collaboration avec la chanteuse polonaise Marta Złakowska qu'il avait rencontrée en pleine tournée européenne à Cracovie . L'album Fall to Pieces sort le 4 septembre sur son label False Idols .