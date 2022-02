« Sister 2 Sister », la symbiose inspirante des jumelles Ibeyi

Publié le 11 février 2022 à 08:27 par Ghislain Chantepie

Les sœurs franco-cubaines célèbrent leur gémellité dans un nouveau clip issu de leur prochain album attendu au printemps.

Voilà une nouvelle qui en réjouira beaucoup. Les deux jumelles d’Ibeyi viennent en effet d’officialiser la sortie le 31 mai prochain de leur troisième album Spell 31, un disque pressenti dès la fin de l’an dernier mais sans date précise ni même, alors, de titre. Les filles du regretté percussionniste cubain Miguel "Anga" Díaz ont acquis une renommée mondiale au fil de leurs deux premiers albums dont le dernier en date, le sophistiqué Ash publié il y a quatre ans, épurait encore davantage leur gospel de hip-hop électronique aux effluves Yoruba. Depuis, de nombreux sides-projects ont pu animer leurs réseaux sociaux mais aucun nouveau long-format digne de ce nom ne semblait jusqu' alors poindre à l’horizon.

Avec le conceptuel (et même new age) Made of Gold mis en ligne cet automne, Lisa-Kaindé et Naomi Diaz avaient ravi leurs fans toujours nombreux en cultivant encore un peu plus le mysticisme qui enrobe souvent leurs compositions. Ce titre en forme d’incantation intemporelle, mêlant arrangements électroniques contemporains et chœurs ancestraux, sera bien au tracklisting de Spell 31, un disque coproduit avec le fidèle Richard Russell et qui comptera également des participations de Jorja Smith et du rappeur londonien Berwyn. En guise de nouveau hors-d’œuvre, les deux musiciennes viennent aujourd'hui de mettre en ligne Sister 2 Sister, un nouveau clip qui célèbre leur gémellité au fil d’une symbiose chorégraphique et fraternelle. Inspirant.