« Pure Heart », sombre splendeur de Martina Topley-Bird

Publié le 7 mai 2021 à 13:35 par Ghislain Chantepie

La chanteuse britannique annonce un nouvel album pour la rentrée et dévoile un premier extrait cathartique.

Elle fut l’une des voix emblématiques du trip - hop de Bristol . Alors qu’Elisabeth Fraser incarna la sensualité du Mezzanine de Massive Attack, Martina Topley - Bird fut elle la vraie muse - et plus encore – du premier album solo de Tricky publié en 1995 : Maxinquaye. Un disque émancipateur pour le MC anglais qui y déploya son audace dans un univers sonore enfumé entre électro expérimentale et hip - hop downtempo . Un disque, aussi, porté par la voix instinctive de sa complice qui offrit alors sa griffe à quelques grands hits tels que Aftermath ou encore Black Steel .

Depuis ces années de jeunesse, la chanteuse a prospéré en solo avec une discographie passionnante et des collaborations de haut vol nouées au fil des deux dernières décennies . En 2017, elle retrouvait encore son ancien compagnon en offrant de nouveau sa voix à un titre d'un album de Tricky . L’histoire commune de Martina Topley - Bird avec cet écorché vif se noyait pourtant dans une vraie tragédie, deux ans plus tard, lorsque leur fille Mazy Mina mettait brutalement fin à ses jours à l’âge de 24 ans .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

C’est donc à l’aune de cette terrible épreuve personnelle que Martina Topley - Bird annonce aujourd’hui la sortie d’un nouvel album, le premier depuis dix ans . « Une grande victoire personnelle », d’après la chanteuse citée par un communiqué et qui a fait appel à son vieux complice de Robert del Naja aka 3D de Massive Attack pour assurer la production de ce quatrième long - format .

Attendu le 10 septembre prochain, ce Forever I Wait se découvre d’ores et déjà au travers d’un premier extrait cathartique . Pure Heart n’élude ainsi en rien la sombre splendeur qui se dégage depuis toujours du chant feutré de Martina Topley - Bird, une longue échappée pleine de riffs, de reflets et d'échos, et où la volonté semble finalement triompher de l’émotion .