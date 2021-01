Morcheeba dévoile le clip fantasmagorique "Sounds of Blue"

Publié le 27 janvier 2021 à 15:01 par Guillaume Schnee

Trois ans après "Blaze Away", le combo londonien annonce l'arrivée, en mai, de son dixième album "Blackest Blue".

Pionniers de la scène trip hop britannique la chanteuse Skye Edwards et le multi - instrumentiste Ross Godfrey poursuivent leur quête d'un songe soul et pop rêveur . En 2018, les deux membres fondateurs du groupe Morcheeba revenaient à leurs racines des années 90, ajoutant à leur musique évanescente et métamorphe une approche plus organique sur l'album Blaze Away. Après avoir du reporter leur tournée en 2020, les musiciens ont profité de cette pause contrainte pour parfaire les dix titres de leur nouveau long format intitulé Blackest Blue et attendu le 14 mai .

"Il n'y avait pas tellement de pressions, nous avons vraiment pu prendre notre temps pour trouver les bonnes chansons" déclare la chanteuse Skye Edwards, dont la voix soul plane sur la ballade Sounds of Blue. Un premier titre illustré par le clip aquatique et féerique de Martin J Pickering . Ce dixième album comprend des contributions du guitariste Duke Garwood, connu notamment pour son travail avec Mark Lanegan, et de Brad Barr, guitariste des groupes The Slip et The Barr Brothers .

Morcheeba - "Blackest Blue"

