Massive Attack publie trois titres de son EP "Eutopia"

Publié le 10 juillet 2020 à 13:41 par Guillaume Schnee

Pour façonner son trip-hop militant, le combo de Bristol a fait appel à Algiers, Saul Williams et Young Fathers.

L'attente n'aura pas été longue, 24h après avoir annoncé l'arrivée imminente d'un nouvel EP baptisé Eutopia, Massive Attack vient de mettre en ligne trois titres - vidéo du successeur de The Spoils et Ritual Spirit . Inspirés par le livre Utopia du XVIe siècle de Thomas More, Grant “Daddy G” et Robert “3D” Del Naja livrent ici un véritable manifeste pour l'urgence climatique et un appel au changement global de nos sociétés . Le combo trip - hop a invité ici le trio soul punk d'Atlanta Algiers, leurs complices écossais de Young Fathers et le poète activiste Saul Williams .

"L'esprit de cet EP, ses éléments et ses idées n'ont rien à voir avec les notions naïves d'un monde idéal et parfait, et tout à voir avec le besoin urgent et pratique de construire quelque chose de mieux . En ce sens, l'eutopie est l'opposé de la faute d'orthographe ." explique Massive Attack dans un communiqué .

Pour ces trois titres illustrés par des visuels animés de Mario Klingemann, Massive Attack a renforcé son discours en faisant appel à trois conférenciers politiques : Christiana Figueres, qui a écrit l'Accord de Paris sur le climat ; le théoricien du revenu de base universel, Guy Standing ; et Gabriel Zucman, le professeur derrière la politique de «taxe sur la fortune» en Amérique . L'an dernier le groupe britannique a fêté les vingt ans de son oeuvre culte Mezzanine sur scène et a sorti Massive Attack Vs Mad Professor Part II, le négatif dub de l'album remixé en 1998 par Mad Professor .